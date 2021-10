Ruba in un albergo e in un laboratorio del centro. Ma era "in diretta video": denunciato

Prima i furti di documenti ed effetti personali in un albergo del centro, poi un altro colpo nel laboratorio di un'attività artigianale. Non aveva però considerato di essere "in diretta": ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della struttura ricettiva e poi da quelle pubbliche che controllano la città.

E' così che un 36enne è stato denunciato a piede libero dalla Polizia Locale per furto aggravato e ricettazione.

Gli agenti del Nucleo Problematiche del Territorio sono intervenuti dopo la denuncia presentata dal titolare dell'albergo dove l'uomo aveva rubato documenti ed effetti personali di alcuni ospiti. Una denuncia rafforzata dal filmato del sistema di videosorveglianza interno. Verso le 14, l’uomo è stato rintracciato in prossimità della stazione ferroviaria.

Grazie alla prontezza delle indagini, è stato possibile ricostruire la dinamica del furto, e confermare anche un ulteriore furto, commesso dall’uomo all’interno del laboratorio di un’attività artigianale, sempre del centro storico.