Chiuso il casello di Parma e il tratto dell'A1 fra Parma e l'allacciamento della A15 verso Milano nella notte fra lunedì e martedì

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22 di lunedì 25 alle 5: di martedì 26 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e l’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia, verso Milano. Si segnala che la stazione di Parma sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, si potrà proseguire sulla SP343 e sulla SS9 Via Emilia con ingresso alla stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia di competenza S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana, da dove si potrà proseguire in direzione della A1 Milano-Napoli verso Milano.

In alternativa alla chiusura dell’entrata di Parma verso Bologna, si consiglia di entrare alla stazione di Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia; in ulteriore alternativa, si potrà entrare alla stazione di Terre di Canossa Campegine o di Fid nza;

-dalle 22: di martedì 26 alle 5: di mercoledì 27 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia e Parma, verso Bologna.

In alternativa si dovrà uscire alla stazione di Parma Oest, percorrere la SS9 Via Emilia, la SP343R e rientrare sulla A1 alla stazione di Parma, per procedere poi verso Bologna.