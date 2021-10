Incidente poco dopale 8.30 im Tangenziale Sud in direzione Piacenza. Tra via Montanara e il Campus sono entrate in collisione - per cause ancora in via d'accertamento da parte della Polstrada - tre auto e uno scooter.

Non ci sarebbero feriti, ma per i rilievi e la rimozione dei mezzi il traffico in tangenziale è bloccato fino a via Traversetolo, con code anche in entrata.

Foto d'archivio