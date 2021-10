Un'auto vola oltre un canale, una in un campo, una terza a ruote all'aria e un incidente in A1: notte di soccorsi

Una lunga di notte di soccorsi per incidenti per il 118, per fortuna senza che nessuna delle persone coinvolte sia finita all'ospedale in gravi condizioni.

Decisamente miracolato il conducente dell'auto che ieri alle 23.20 è uscito di strada alla rotatoria tra la provinciale per Medesano e il ponte Montanini: il mezzo è volato oltre il canale e la persona alla guida è rimasta praticamente illesa.

Poco dopo la mezzanotte intervento in A1 in corsia sud per uno scontro tra due camion, di cui uno finito contro il guardrail: uno degli autisti è stato ricoverato in condizioni di media gravità, l'altro ha subito lievi traumi.

Una ventina di minuti dopo un'ambulanza è stata inviata in via Cremonese a Viarolo, dove un'auto è uscita di strada finendo nel campo e ribaltandosi: la persona alla guida ha riportato ferite di media gravità.

La nottata di soccorsi si è chiusa alle 2.45 a San Prospero, dove alla rotatoria di fronte al Galloway un'auto è finita a ruote all'aria: il conducente ha riportato traumi di media gravità.