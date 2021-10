Green Pass, controlli in sei ristoranti: quattro erano irregolari. Dieci le sanzioni tra titolari, dipendenti e clienti

Su sei ristoranti controllati, quattro erano irregolari: i rispettivi titolari sono stati sanzionati per la mancata adozione delle misure organizzative delle verifiche del Green pass. visto che all’interno dei locali sono state riscontrate complessivamente sei persone, fra dipendenti e clienti, sprovvisti della certificazione e a loro volta sanzionati.

E' uno dei risultati dei controlli dei Carabinieri della Compagnia di Parma, in questo caso insieme ai colleghi del Nas.

I controlli , a cui ha partecipato anche la Polizia locale, erano anche mirati a prevenire furti e rapine e quelli legati all’uso/abuso di stupefacenti e alcool fra i giovanissimi nelle piazze cuore della movida di Parma.

Sono stati denunciati: per ricettazione un cittadino del Gambia, domiciliato a Parma, incensurato, fermato in strada Garibaldi,con una bicicletta rubata il 22; per inottemperanza all'ordine del questore di uscire dal territorio nazionale un egiziano domiciliato a Parma, con precedenti; per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere un cittadino turco, residente a Correggio (RE), con precedenti, controllato nei pressi di barriera Repubblica e trovato in possesso di un bastone in legno della lunghezza di 70 cm; per falsa attestazione a pubblico ufficiale sull'identità personale un cittadino liberiano, residente a Salsomaggiore che - fermato lungo via Emilia Ovest -, si è rifiutato di esibire il permesso di soggiorno fornendo false generalità.

Infine due giovanissimi sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, perché trovati in possesso di 1 grammo di hashish ed un flacone di metadone.