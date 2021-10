Mediazione Familiare e Gruppi di Parola: due risorse quando mamma e papà si separano

Domani riparte un nuovo percorso dedicato ai figli di genitori separati, il "Gruppo di Parola”, che il Servizio Mediazione del Centro per le Famiglie di Parma periodicamente organizza avvalendosi di professioniste appositamente formate.

Il Gruppo si rivolge a bambini dai 6 agli 11 anni, è un luogo di scambio e di sostegno tra bambini, che ha l'obiettivo principale di restituire loro il “posto di figli” e di accompagnarli nella crescita facilitandoli nella narrazione delle proprie esperienze emotive.

I bambini hanno bisogno di comprendere la separazione dei loro genitori, di parlarne, di chiedere. Hanno bisogno di liberarsi della responsabilità e del senso di incertezza verso il futuro. Dare parola ai bambini significa metterli in posizione di soggetti attivi e permette loro di diventare consapevoli dei propri bisogni, di dare un nome a ciò che provano, di liberarsi delle preoccupazioni, di riaprire la comunicazione con i genitori e portare in salvo la fiducia nei legami

Il Centro per le Famiglie del Comune di Parma offre gratuitamente alle famiglie che stanno vivendo o hanno vissuto la separazione genitoriale due servizi utili a rendere meno faticoso il cammino verso la pacificazione delle relazioni e la riorganizzazione familiare: la mediazione per mamma e papà e i Gruppi di Parola per i figli.

Entrambi i servizi sono gestiti da personale qualificato ed esperto, ed hanno l’obiettivo di accompagnare da un lato i genitori a superare la sofferenza che il fallimento del progetto di vita in comune inevitabilmente porta con sé, dall’altro a permettere ai figli di “dare parola” alle preoccupazioni e alle emozioni che vivono nel proprio contesto familiare, spesso caratterizzato da silenzi, scarsa comunicazione, tristezza, quando non conflittualità accesa e perdurante.

La mediazione familiare è un intervento rivolto alla coppia già separata o divorziata o in via di separazione che vuole cercare di trovare un accordo al di fuori dall’iter giudiziale, lavorando sulle proprie risorse e specificità. Il percorso ha una durata che va dai 3 ai 12 incontri, durante i quali ogni azione legale eventualmente avviata deve essere sospesa.

Al termine del percorso la coppia può portare al proprio legale l’accordo di mediazione, che verrà tradotto in accordo di separazione e presentato al Giudice per l’omologazione. Questo iter permette ai genitori di rimanere protagonisti della propria storia e di valorizzare le caratteristiche peculiari della propria famiglia, unica e irripetibile.

Il Gruppo di Parola, invece, è un percorso rivolto a bambini e ragazzi (massimo 8 partecipanti omogenei per età) organizzato in 4 incontri settimanali della durata di 2 ore ciascuno, durante i quali i ragazzi vengono accompagnati in attività di tipo ludico ad esprimere emozioni, sentimenti, eventuali preoccupazioni e a confrontarsi tra loro. E’ un percorso nel quale le dimensioni del gioco, del divertimento e della relazione sono centrali e fondamentali.

Nel mese di ottobre, tradizionalmente riconosciuto come “mese della Mediazione Familiare”, il Centro per le Famiglie di Parma propone un nuovo Gruppo di Parola a partire da martedì 26/10 rivolto ai bambini da 7 a 11 anni e ricorda a tutti i genitori separati o divorziati che possono rivolgersi al numero 0521031070 tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e il giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30 anche soltanto per richiedere un colloquio informativo con le mediatrici. A loro disposizione c’è anche il sito internet www.centroperlefamiglie.comune.parma.it per rimanere aggiornati sulle iniziative.