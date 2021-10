Scoperta una casa vacanze abusiva in centro a Parma: multa da 500 euro

Ospitavano i turisti in tre monolocali dotati di ogni comfort, ma senza averne l'autorizzazione. La casa vacanza abusiva è stata scoperta in centro a Parma durante un servizio congiunto anti abusivismo messo in atto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dal Nucleo Annonario della Polizia Locale di Parma.

La struttura, in zona stazione ferroviaria, è stata individuata grazie ad una segnalazione. Dall'ispezione, i militari della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Locale hanno accertato l'effettivo svolgimento dell'attività irregolare. La casa vacanza risulta, infatti, composta da tre monolocali, dotati di tutti i comfort, di cui uno, al momento del sopralluogo, era occupato da una coppia di clienti stranieri.

Le indagini hanno permesso di verificare che l’attività extralberghiera si svolgeva in modo illegale: senza avere presentato regolare dichiarazione di inizio attività al Comune di Parma (SCIA). Per questo è stata comminata la sanzione di 500 euro.

Sono tuttora in corso gli accertamenti per i profili fiscali da parte della Guardia di Finanza.