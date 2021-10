Via allo sfratto del deposito attrezzi nel Parco Ducale

Domani mattina alle 8 è fissato lo sfratto, più volte rimandato, del deposito attrezzi che si trova nei pressi del lato sud del Parco Ducale, vicino all'area bimbi. Lo ha annunciato pochi minuti fa in consiglio comunale il vicesindaco Marco Bosi, ripercorrendo la battaglia giudiziaria ingaggiata dal Comune per riuscire a sgomberare l'area.

Un parco pericoloso, perché disseminato di siringhe. Si tratta del Parco 1 Maggio, conosciuto come ex Eridania. La denuncia arriva dalla consigliera della Lega, Laura Cavandoli. "Situazione preoccupante", sottolinea, suggerendo all'amministrazione di realizzare una nuova area bimbi per migliorare la "clientela" del parco.