“Commemorazione dei defunti”, misure straordinarie fino a martedì 2 novembre

Ade Spa ed il Comune di Parma hanno predisposto tutte le misure volte a migliorare l'accoglienza e garantire la sicurezza dei visitatori nei cimiteri in vista della “Commemorazione dei defunti”, in particolare per le giornate di Ognissanti, lunedì 1 novembre e per la commemorazione dei defunti, martedì 2 novembre.

Particolare attenzione sarà posta alle misure anticontagio in vigore a seguito della pandemia, con la necessità di rispettare le misure di contrasto alla diffusione del virus, stabilite dalle autorità competenti. Ade Spa ha adottato tutte le misure perché il flusso dei visitatori avvenga nella massima sicurezza possibile.

Per questo è stata estesa a tutti i giorni della settimana, da sabato 23 ottobre a martedì 2 novembre, l’apertura di tutti i cimiteri con orario continuato dalle 8 alle 17.30.

L’accoglienza ai cimiteri ed agli uffici è stata organizzata in modo da consentire l’ordinato accesso da parte dei visitatori nel rispetto delle disposizioni prescritte dalle autorità competenti riguardanti in particolare la necessità di evitare assembramenti e contatti ravvicinati con altre persone, mantenendo il dovuto distanziamento ed utilizzando la mascherina ove non sia possibile.

Da sabato 23 ottobre è programmata l'apertura dei cancelli dei reparti dalla Galleria Perimetrale e del Reparto A del cimitero della Villetta, grazie alla collaborazione con i volontari AUSER. Sempre dal 23 Ottobre al 2 Novembre, è attivo il servizio gratuito di trasporto disabili dalla loro abitazione; coloro che abbiano necessità possono prenotare il servizio gratuito al numero 0521-224983, servizio reso possibile grazie alla collaborazione dell'Assistenza Pubblica Parma.

Per evitare situazioni di disagio e favorire la fluidificazione del traffico, all'esterno del cimitero della Villetta, funzionerà un controllo dei parcheggi grazie all'impegno dei volontari Auser. Altri servizi a supporto del pubblico avranno luogo con la collaborazione di altre associazioni di volontariato.

Nei giorni di lunedì 1 e martedì 2 novembre, per garantire l'incolumità dei visitatori, è contemplata la riduzione dell'affluenza dei veicoli muniti di permesso dentro la Villetta: l'ingresso dei mezzi privati muniti di permesso rilasciato da ADE SPA sarà consentito esclusivamente della 8 alle 9 e dalle 12 alle 14.

Gli uffici di Ade Spa da lunedì 25 ottobre a martedì 2 novembre saranno aperti con orario continuato dalle 8.30 alle 17.00. Per info: 0521 – 964042; www.adespa.it, info@adespa.it; adespa@legalmail.it.

Ade Spa ricorda che agli ingressi dei cimiteri sono esposti gli elenchi completi di tutte le concessioni in scadenza nell’anno 2022. Durante il periodo della commemorazione dei defunti non sarà possibile riaprire il reparto della Galleria Sud-Est, chiuso per motivi di sicurezza a causa del verificarsi del distacco di intonaci dai soffitti; si sono concluse le verifiche tecniche sulle cause e sono in corso le procedure per l’affidamento dei lavori di ripristino.

Il calendario delle funzioni religiose prevede:

Lunedì 01 novembre la Santa Messa a suffragio nell'oratorio della Villetta è prevista alle 10. Alle 15.30 è in programma la Santa Messa celebrata dal Vescovo Monsignor Enrico Solmi.

Martedì 2 novembre: la Santa Messa a suffragio dei caduti di guerra si terrà alle ore 10 presso l'Oratorio della Villetta.

Alle 15 è in programma la benedizione del camposanto, ed alle 16 la Santa Messa all'Oratorio della Villetta. Sempre Sabato 2 novembre, il Vescovo Monsisgnor Enrico Solmi celebrerà una Santa Messa nei cimiteri di Marore alle ore 10.00 e di Vigatto alle ore 14.30.

Durante il periodo che va dal 23 ottobre al 2 novembre, inoltre, Ade Spa ha previsto la sospensione di qualsiasi attività di manutenzione che comporti l'utilizzo di macchinari ad eccezione di piccoli interventi possibili fino al 27 ottobre; questo per fare in modo che nei cimiteri non vi siano motivi di pericolo legati ad eventuali cantieri nel periodo di massimo afflusso. Sono previste limitazioni per i marmisti e per i fioristi.

A coloro che necessitano recarsi negli uffici di Viale della Villetta 31 si richiede di accedere uno per nucleo famigliare, massimo due nel caso di necessaria assistenza.

Le iniziative descritte potranno subire ulteriori modifiche nel caso di un aggravamento del rischio di diffusione del virus che causi disposizioni ulteriormente restrittive delle autorità competenti.