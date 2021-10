Due minorenni fuggono da Parma e rubano in Trentino, denunciati

Due minorenni di 16 e 17 anni ospiti di una comunità di recupero della provincia di Parma fuggiti pochi giorni fa facendo perdere le tracce sono stati denunciati per furto in abitazione in Trentino. I due sono stati indentificati dai carabinieri dopo che il proprietario di una villa a San Giovanni di Fassa ha trovato la casa a soqquadro denunciando il furto di due biciclette e di oggetti di bigiotteria. L’indomani i carabinieri hanno controllato le presenze in zona e la loro attenzione si è focalizzata su due giovani ospiti in un albergo del posto la cui permanenza era stata notata dai residenti. La perquisizione della loro stanza ha permesso di recuperare l’intera refurtiva e i due denunciati sono stati nuovamente affidati alla comunità da cui si erano allontanati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA minori