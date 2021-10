Il Gruppo Bertozzi-Ajsia aderisce come socio sostenitore al Consorzio Kilometroverdeparma

Il gruppo Bertozzi-Ajsia entra a far parte del Consorzio Kilometroverdeparma con una mission: dare un piccolo contributo per la salvaguardia del pianeta. Si sente sempre più parlare di emergenza Terra e si ragiona sempre più in ottica green; questi i motivi che hanno spinto Bertozzi-Ajsia a far parte dell’iniziativa a cui questo consorzio ha dato vita.

La ditta Bertozzi, dal 1974 offre dispositivi di protezione individuale in ogni ambito professionale e dal 2011 crea con Ajsia, una linea di dispositivi monouso a proprio marchio.

Il prendersi cura è già insito nella mission di quest’azienda, che ha deciso di trasporlo in ottica maggiore, dando un piccolo contributo al pianeta sul quale viviamo.

Il primo obiettivo che Bertozzi-Ajsia si pone per contribuire a questo progetto è quello di piantare alberi da frutto nell’area prativa adiacente la ditta, per completare così il frutteto, già iniziato qualche anno fa.

I dipendenti continueranno a prendersi cura delle piante, come già stanno facendo con quelle presenti al momento e potranno attingere ai frutti che esse produrranno.

Bertozzi/Ajsia organizzerà anche dei team building per sensibilizzare chi quotidianamente vive l’azienda, al tema che gli alberi sono la salvezza per il nostro futuro ed è quindi fondamentale prendersi cura di loro.

Come spiega Maria Paola Chiesi, Presidente del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, «Piantare alberi per combattere la crisi climatica è un gesto tanto semplice e democratico, vale a dire alla portata di tutti, quanto oggi importante: proprio recentemente il prof. Stefano Mancuso, botanico, accademico e saggista italiano, ha sottolineato, in modo provocatorio, che per sottrarre all’atmosfera l’anidride carbonica già prodotta bisognerebbe mettere a dimora, nel mondo, mille miliardi di alberi. Come Consorzio, con riferimento al territorio parmense, vogliamo diventare un aggregatore e rappresentare un punto di riferimento per tutti i soggetti che vedono nei boschi urbani il simbolo di una società che si sviluppa in armonia con il pianeta: ci fa piacere quindi accogliere nella nostra famiglia Bertozzi-Ajsia. Salgono così a 58 i soci del Consorzio, a distanza di un anno e mezzo dalla nascita».