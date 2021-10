Ruba in una lavanderia self-service sotto gli occhi delle telecamere: arrestato "in diretta"

Filmato mentre ruba in lavanderia: 26enne moldavo, residente in città e gravato da precedenti di polizia arrestato dai carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente per furto aggravato.

E’ entrato in una lavanderia a gettoni in Via Ruggero da Parma e, probabilmente, ignaro di essere ripreso dalle telecamere del negozio, ha forzato con un cacciavite la cassa centralizzata rubando il contenuto. Il titolare della lavanderia, si è accorto di tutto in quanto collegato alla videosorveglianza tramite lo smartphone. Immediato l’allarme al 112 che ha inviato la pattuglia. Il ragazzo che non è riuscito a fuggire, per il pronto intervento dei militari, è stato trovato seduto in terra che faceva finta di nulla.

Un veloce controllo ha consentito di rinvenire nascosto nella manica della giacca il cacciavite e nelle tasche le monete. Condotto in caserma è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.