Lungo la via fra strada elevata e il Petitot, una Wolkswagen Polo è finita contro il cordone centrale andando in testa coda e nell’impatto ha rotto la coppa dell’olio con il lubrificante che ha invaso una delle corsie. La strada in direzione Petitot è quindi parzialmente chiusa con il traffico rallentato. Sul Posto polizia locale e mezzi tecnici per ripulire la strada. L’autista del mezzo non ha riportato ferite.

