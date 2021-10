Green pass, 270 controlli nei mercati della Pedemontana: 15 multati

Gli agenti della polizia locale hanno verificato il possesso della certificazione verde tra i titolari e gli operatori, elevando 15 sanzioni. Il 95% è risultato in regola

In una sola settimana, gli operatori della polizia locale Pedemontana hanno passato al setaccio i mercati settimanali dei comuni dell’Unione effettuando 270 controlli nei confronti dei lavoratori e dei titolari delle attività ambulanti per verificare che fossero regolarmente in possesso del Green pass, così come previsto dal Decreto Legge 127/2021.

Da martedì 19 a martedì 26 ottobre gli agenti del nucleo di polizia commerciale, specializzati in questi tipi di accertamenti, hanno percorso in lungo e in largo il territorio, da Collecchio a Monticelli Terme, passando per Sala Baganza, Felino, Traversetolo, Basilicanova e arrivando fino a Lesignano de’ Bagni, dove la PL della Pedemontana opera per mezzo di una convenzione con l’Unione Montana Appennino Parma Est. Controlli capillari, che hanno portato ad elevare 15 sanzioni nei confronti di persone pizzicate senza la certificazione verde, ma che hanno anche messo in evidenza come il 95 per cento dei commercianti ambulanti che lavorano nei mercati della Pedemontana sia perfettamente in regola, a dimostrazione di un elevato senso di responsabilità. Una piccola minoranza ha invece presentato Green pass per lo più scaduti, oppure dichiarato di aver dimenticato la certificazione a casa, ma poi, incalzata dagli agenti, ha ammesso di non esserne in possesso. Per i lavoratori sono così scattate sanzioni da 600 euro a testa, mentre per i titolari la multa è stata pari a 400 euro.