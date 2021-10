Ravadese, bruciano rifiuti speciali: denunciati in quattro

I carabinieri forestali di Parma avvistano una scura colonna di fumo, a Ravadese e sorprendono quattro persone intente a smaltire illecitamente rifiuti con il fuoco.

Durante il quotidiano servizio di pattugliamento del territorio, i carabinieri forestali hanno individuato una colonna di fumo, ai margini del centro abitato di Parma, in località Ravadese.

Giunti sul posto i militari hanno sorpreso gli operai di una ditta mentre bruciavano una parte dei rifiuti speciali non pericolosi presenti nell’area.

Dai cumuli di rifiuti incendiati si sprigionava un inteso fumo di colore nero e un acre odore di bruciato, questo a causa della natura plastica, metallica e legnosa di quanto stava bruciando.

I carabinieri dopo aver intimato agli autori della condotta illecita di spegnere il rogo hanno proceduto alla loro identificazione; successivamente le quattro persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di gestione illecita di rifiuti.

Sono in atto ulteriori specifici accertamenti volti alla caratterizzazione dei rifiuti incendiati al fine di poter escludere un possibile inquinamento del terreno.

I carabinieri forestali raccomandano di segnalare l’eventuale presenza sul territorio di roghi di questa natura, in quanto le emissioni derivanti dalla combustione dei rifiuti rappresentano una grave manaccia per la salute umana e per l’ambiente.