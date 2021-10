Dopo un brutto voto, fugge per paura dei rimproveri: bimbo di 8 anni ritrovato dai carabinieri

Aveva preso un brutto voto a scuola, e ha pensato di fuggire per evitare i rimproveri in famiglia . Protagonista della vicenda un bimbo di soli 8 anni che abita nel quartiere Montanara.

Il bambino si trovava in auto con la mamma: verso l’ora di pranzo, appena la donna ha spento il motore della vettura, il figlio ha aperto lo sportello e si è allontanato di corsa facendo perdere le proprie tracce. La donna ha subito chiamato il 112 che ha fatto intervenire la pattuglia della Sezione Radiomobile.

Fortunatamente le ricerche si sono concluse velocemente quando i militari, davanti ad un bar in via Marchesi, hanno individuato, smarrito ed intimorito, il bambino. Mentre veniva avvisata la madre, il capo pattuglia, lo ha rassicurato, e fatto salire sull’auto di servizio è stato accompagnato a casa. Da quanto appreso il piccolo sarebbe scappato per il timore di avere delle ripercussioni in famiglia per problemi a scuola.