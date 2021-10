Ruba 750 euro in sagrestia. Ma quando torna sul luogo del delitto per fare il bis, trova i carabinieri

Era riuscito a rubare 750 euro custoditi in sagrestia. Ma non si era accontentato, e il giorno dopo è tornato sul luogo del delitto, dove ad attenderlo ha trovato però i carabinieri.

E' accaduto nei giorni scorsi alla Chiesa di Santa Teresa in via Garibaldi, dove una pattuglia della Stazione di Parma Centro è intervenuta per la segnalazione di un furto. Il sagrestano ha raccontato che un uomo, forzando l’armadio, aveva sottratto 750 euro in contanti. Il ladro, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, si era poi suibito allontanato.

Il giorno seguente, la pattuglia transitando nelle vicinanze della chiesa, lo ha riconosciuto mentre entrava all’interno. Fermato ed identificato, è un 51enne residente in provincia di Potenza, gravato da diversi precedenti. Sottoposto a perquisizione, con sè aveva una torcia telescopica, un metro a rullino tipo flessometro industriale con cerotto incollato sull’estremità. E' stato lui stesso a riferire che con quegli attrezzi recupera i soldi presenti all’interno dell’offertorio. E' stato denunciato per furto e possesso di oggetti atti allo scasso.