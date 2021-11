Ultras dell'Atalanta assaltano un pub con i tifosi del Manchester

Il blitz è durato una manciata di secondi: il tempo per un gruppetto formato da una ventina di ultrà dell’Atalanta di accerchiare e assaltare il 'Ritual Pub' di via San Francesco, nel cuore di Bergamo Bassa, all’interno del quale si erano ritrovati alcuni tifosi del Manchester United, giunti in città in vista dell’incontro di Champions League in programma domani sera al Gewiss Stadium.

L’episodio si è verificato dieci minuti dopo la mezzanotte della notte scorsa, quando il gruppetto di ultrà con il volto coperto e armati di bastoni - ricostruisce la polizia - ha fatto irruzione nel locale «al fine di aggredire alcuni supporter del Manchester United, presenti in questo capoluogo già da ieri per poter assistere all’incontro di Champions League che si disputerà con l’Atalanta».

Prosegue la polizia: «L'azione durava pochi secondi, con lancio di oggetti e di un fumogeno all’indirizzo dei presenti nel locale, tuttavia nonostante il contatto tra soggetti sia stato breve, un tifoso inglese riportava una lieve contusione alla spalla e una dipendente del locale veniva ferita al viso dai cocci di vetro di una bottiglia ed è dovuta ricorrere a cure sanitarie per suturare la ferita». Al vaglio della Digos ci sono anche alcune immagini della videosorveglianza, oltre ai filmati dei cellulari di alcuni avventori, ma già nella giornata di oggi, a poche ore di distanza dall’agguato, gli uomini della divisione investigativa della Questura hanno effettuato quattro perquisizioni in altrettante abitazioni e provveduto a sequestrare diverso materiale nei confronti di supporter atalantini già noti alle forze dell’ordine per episodi di violenza allo stadio.

Sempre oggi il questore di Bergamo Maurizio Auriemma ha emanato tre Daspo della durata di 5 anni ciascuno nei confronti di un 20enne e un 28 incensurati e 54enne già raggiunto da analogo provvedimento da Parma e 'riabilitato' nel 2019, in quanto i tre sono ritenuti responsabili del lancio di numerosi oggetti in campo durante la gara Atalanta-Lazio di sabato, alcuni dei quali - tra cui una monetina al 91' - hanno colpito alla testa il portiere della Lazio Pepe Reina. Anche l’Atalanta in una nota ha fatto sapere che «si attiverà affinchè siano applicati immediatamente i provvedimenti di inibizione all’impianto nei termini che verranno definiti dalle Autorità competenti».

Sulle vicende è intervenuto anche il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli: «Da bergamasco sono spiaciuto nel vedere che un manipolo di imbecilli e violenti, sabato ha tirato monete sul portiere della Lazio, colpendolo, e ieri notte abbia assaltato un pub irlandese in centro, ferendo una cameriera. Questi teppisti non meritano di tifare l’Atalanta, che sta rendendo onore alla sua città su tutti i campi d’Europa, portando in giro con valore il nome di Bergamo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA Manchester united

atalanta