Controlli preventivi nei cimiteri di tutta la provincia

Il comando provinciale dei carabinieri Parma, come ogni anno, in concomitanza della festività di Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti, ha predisposto servizi nei principali punti d’aggregazione. L’intensificazione dei controlli ha interessato, in particolare, i cimiteri della città e di tutta la provincia. Una vigilanza, prettamente preventiva, attuata sia con pattuglie appiedate che su autovettura che è riuscita a contenere le manifestazioni di microcriminalità, solitamente diffuse in concomitanza di tale festività, quali borseggi e furti sugli autoveicoli nei parcheggi adiacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA controllo territorio