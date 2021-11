Ancora una mattinata difficile sulle strade: code in autostrada e in città

Ancora una mattinata difficile per chi deve muoversi in macchina. Lunghe code stanno caratterizzando le prime ore del mattino sia in autostrada che in città. In A1 sul tratto fra l'allacciamento A15 e il casello di Parma si sono formate code per 4 km in direzione Sud (verso Bologna) a causa dei soliti lavori in corso mentre in città lunghe code in via Mantova a partire da strada Elevata verso la tangenziale e lungo via Emilia Est in entrambe le direzione fino a Sant'Ilario d'Enza.

nebbia

traffico

autostrada