Domani l'omaggio ai caduti della Grande Guerra con un inserto speciale

Un lungo elenco di nomi - esattamente 6.184 - che rappresenta un monumento al coraggio e all'abnegazione dei caduti parmigiani nella Grande Guerra: domani, 4 Novembre, Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, sarà in edicola con la Gazzetta un inserto di otto pagine dedicato ai nostri «umili eroi», come li chiama lo scrittore e giornalista Pino Agnetti, autore della ricerca storica. Pagine che testimoniano un pezzo fondamentale della nostra storia: per non dimenticare i soldati caduti cui dobbiamo l'Italia.