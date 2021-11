Anche oggi è una giornata critica per chi deve percorrere l'autostrada. Il traffico è in tilt nel tratto fra il casello di Parma e l'allacciamento A15 in entrambe le direzioni a causa di un'auto che si è ribaltata in direzione Nord al km 105 e il solito cantiere in direzione Sud. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco.

autostrada