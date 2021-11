Autostrada: chiuso per lavori il collegamento fra A15 e A1 in direzione Bologna dalle 8 alle 20 di giovedì 21 novembre

Nell’ambito della realizzazione del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero (Raccordo autostradale A15/A22), si rende necessaria la temporanea chiusura diurna al traffico del ramo da La Spezia per Bologna dell’Interconnessione dell’Autostrada della Cisa (A15) con l’Autostrada Milano - Napoli (A1) per consentire il rifacimento del conglomerato bituminoso drenante, sullo stesso ramo, durante il periodo dalle 8 alle 20 di giovedì 11 Novembre 2021. L’itinerario alternativo previsto sarà il seguente: • si consiglia ai veicoli provenienti da La Spezia e diretti verso Bologna di uscire al casello di Parma Ovest, seguire le indicazioni per Parma-Fidenza, percorrere la S.S. 9 “Via Emilia” ed immettersi nella S.S. 9var in direzione Parma, per rientrare in autostrada alla stazione di Parma A1. Si precisa che in caso di condizioni meteorologiche avverse, tali da ostacolare le programmate attività, la temporanea chiusura al traffico del ramo dell’Interconnessione dell’Autostrada della Cisa (A15) con l’Autostrada Milano - Napoli (A1) non verrà effettuata e sarà riprogrammata a data da destinarsi.

