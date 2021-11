L'affascinante viaggio nella città sotterranea torna per gli abbonati

Un coinvolgente appuntamento attende gli abbonati di Gazzetta di Parma. Vista la grande richiesta, martedì 9 novembre, si potrà andare di nuovo alla scoperta della Galleria delle Fontane, percorso magico che corre dalla Piazza sotto via Farini là dove si snoda l’acquedotto farnesiano del Cinquecento e il suo rifacimento ottocentesco. Un percorso possibile grazie all’impegno di Comune, Azienda agraria sperimentale Stuard, Iren Spa e ArcheoVea Impresa culturale Srl, che hanno sistemato, illuminato e reso accessibile questo spazio ipogeo.

Con la guida di Filippo Fontana e Francesco Francesconi di ArcheoVea, i partecipanti entrando dallo Iat, accanto all’albo pretorio, scenderanno sotto il palazzo del Comune dove si possono ammirare la pavimentazione medioevale della piazza, la vasca che veniva alimentata dall’acquedotto farnesiano, i tubi di ceramica che portavano l’acqua alla prima fonte pubblica, e potranno percorrere la prima parte dell’acquedotto che corre sotto strada Farini, reso ispezionatile da Maria Luigia fino alla Cittadella. Il tratto restaurato consente, per ora, di arrivare all’altezza della libreria Feltrinelli, dove si risale alla superficie. Per partecipare è necessario inviare la richiesta alla mail eventi@gazzettadiparma.it. Nell’email vanno indicati nome e cognome dell’abbonato e di un eventuale accompagnatore. Green pass obbligatorio. La visita è di tipo escursionistico (scarpe da ginnastica e nessun problema motorio), sconsigliata a chi mal sopporta i luoghi chiusi e ristretti. Nell’email indicare l’orario di preferenza (le visite, di 40 minuti, si terranno nei seguenti turni: 14,15,16 e 17 ) e può partecipare solo chi riceve l’email di conferma entro l'8 novembre. s.pr.