«Parmigianità», il libro di Sartorio che omaggia i nostri «patriarchi»

«Parmigianità. I nòstor sit, la nòstra génta» è l’ultima fatica letteraria del giornalista ed etnografo Lorenzo Sartorio, in edicola con la «Gazzetta» a 12 euro più il prezzo del quotidiano a partire da domani.

Il volume – edito da Graphital – racconta la Parma che fu e rendere omaggio ai tanti «patriarchi depositari della nostra memoria», così li definisce l’autore, falcidiati dal Covid. Non mancano inoltre le testimonianze di chi, ancora oggi, continua a rappresentare un punto di riferimento per il mondo delle tradizioni e del dialetto parmigiano. Immancabili le foto d’epoca, in parte inedite, che impreziosiscono il libro e rendono ancora più piacevole la lettura.

Da non perdere anche l’elegante segnalibro in omaggio, dove sono elencati i nomi delle strade di oggi e come si chiamavano una volta, mentre dall’altro lato è riportata una breve storia dei ponti di Parma. Il volume – pensato per essere anche un’idea regalo per il prossimo Natale - strizza l’occhio a tutti i parmigiani che hanno nel cuore Parma di una volta. L'autore, Lorenzo Sartorio, rivolge il proprio «grazie» agli sponsor «Rodolfi Mansueto spa, Poliambulatorio Città di Collecchio, Famiglia Binacchi e la preziosa collaborazione di Gazzetta di Parma». r.c.