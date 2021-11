Aperte le iscrizioni al corso per insegnare e supportare i bambini ricoverati in ospedale

Al via le iscrizioni alla 2° edizione del Corso di Formazione e Aggiornamento Professionale “Scuola in Ospedale, Istruzione Domiciliare e Insegnanti di sostegno” dell’ Università di Parma, rivolta a insegnanti di scuola primaria e secondaria e a insegnanti di sostegno interessati ad approfondire la tematica dell’insegnamento a bambini e adolescenti con malattie acute gravi o croniche, con bisogni speciali o con disabilità.

I bambini con malattie complesse e/o con disabilità sono prima di tutto persone che hanno diritto a imparare, a crescere ed evolvere, ed è fondamentale che abbiano insegnanti formati sulle loro problematiche.

Il corso ha l'obiettivo di fornire una formazione qualificata per l'insegnamento delle materie scolastiche della scuola primaria e secondaria a bambini e adolescenti obbligati a rimanere in ospedale o a casa per cause mediche e per lunghi periodi.

Il corso, organizzato dal Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Ateneo e diretto da Susanna Esposito, professoressa ordinaria di Pediatria e Primaria della Clinica Pediatrica – Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla”, ha raccolto lo scorso anno numerose adesioni e sarà ripetuto anche quest’anno.

Le lezioni si terranno dal 10 gennaio al 15 aprile 2022 mediante Teams e potranno essere seguite in diretta live o registrate su piattaforma dedicata. Il Corso costa 450 euro e può essere pagato con il bonus docenti.

In questo video la Direttrice del corso, prof.ssa Esposito, illustra le caratteristiche della proposta formativa https://www.youtube.com/watch?v=wypnOHyD3wA

Ci si può iscrivere inviando una email ad amministrazione.dimec@unipr.it entro il 30 novembre: saranno accettate le prime 50 iscrizioni valide in ordine cronologico.

Per ulteriori informazioni si può consultare il bando https://mc.unipr.it/it/elenco-bandi-attivi o scrivere a ctu.pediatriaparma@gmail.com, o ancora telefonare allo 0521.702742