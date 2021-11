Controllo del green pass per gli ambulanti dei mercati: tutti promossi in via Pertini e al Montanara

Altre due tappe del Nucleo Vigilanza Commerciale Polizia Amministrativa e Tutela del Consumatore della Polizia Locale del Comune di Parma per verificare il possesso della certificazione verde da parte degli ambulanti nei mercati all'aperto.

Nella giornata di ieri le verifiche hanno interessato gli ambulanti presenti in due mercati rionali. Il primo è il mercato settimanale che si svolge nell’area di parcheggio compresa tra via Traversetolo e via Sandro Pertini; il secondo è quello nel quartiere Montanara, (area mercatale Montanara).

Nel primo caso sono stati controllati i titolari ed i lavoratori di 38 posteggi per un totale di 85 operatori, tutti in regola con il green pass. Anche nell'area mercatale denominata “Montanara” gli esiti dei controlli hanno dato lo stesso risultato: verifiche su 55 titolari e lavoratori di 27 posteggi. In tutto sono quindi stati verificati 140 green pass.

L’unica violazione accertata, durante i sopralluoghi, è stata il "disallestimento" anticipato, in violazione dell’art. 11 c. 2 del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche, di tre ambulanti che hanno lasciato il mercato alle 11.20, invece di restare fino alle 14.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore alla Sicurezza Cristiano Casa che ha dichiarato: “Questi controlli sono fondamentali per assicurare sicurezza anche nei nostri mercati. E’ positivo che tutti i nostri ambulanti siano in regola e per questo li ringrazio per il senso civico dimostrato. I controlli proseguiranno, mi auguro, con lo stesso risultato. L’obiettivo è sempre la tutela dei parmigiani”.