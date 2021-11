Il piromane dei 5 incendi di auto e camper? Sono due e sono fratelli: arrestati

Le manette ai polsi le hanno fatte scattare alcuni giorni fa gli uomini della Squadra Mobile di Parma, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Gip: sarebbero Andrea e Giuliano Husovic, rispettivamente 33 e 30 anni i piromani responsabili dei cinque incendi appiccati in diverse zone della città il 24 aprile scorso.

Ossia quando, tra le 19 e le 20:20 i Vigili del Fuoco e le Forze di Polizia sono stati chiamati ad intervenire per cinque incendi apparsi subito dolosi,.

Il primo incendio è divampato nel parcheggio del Centro Commerciale Parma Retail ed ha interessato un’auto finita completamente distrutta dalle fiamme; il secondo è divampato all’interno di un’area di parcheggio adiacente a via Casa Bianca ed ha interessato un camper (completamente distrutto dalle fiamme e dall'esplosione di una bombola di gas) ed altri due veicoli gravemente danneggiati. L’incendio è stato appiccato al camper per poi estendersi agli altri due veicoli). Il terzo, avvenuto in piazzale Fedro, ha interessato un singolo eicolo danneggiato parzialmente dalle fiamme.

Il quarto, divampato nel parcheggio di piazzale Provesi, ha coinvolto 3 veicoli - tutti incendiati separatamente - (nelle adiacenze dei mezzi in fiamme, sono stati rintracciati altri cinque veicoli a cui erano stati forati i copertoni per impedirne lo spostamento ed agevolare il propagarsi delle fiamme anche a questi); il quinto ed ultimo incendio, infine, è stato appiccato a 3 veicoli parcheggiati in via Londra.