Neoresidenti a Parma? Il benvenuto del sindaco in un video tutorial che spiega i servizi a disposizione

I nuovi residenti nel Comune di Parma, provenienti da altri Comuni o dall’estero, da oggi riceveranno un video di benvenuto del Sindaco, Federico Pizzarotti. Un modo diretto e pratico per illustrare ai cittadini i servizi messi a disposizione dall’Amministrazione. La novità rientra in un progetto promosso dal Settore Servizi al Cittadino del Comune di Parma. Il video è stato realizzato da Doxee, attiva da oltre 15 anni nello sviluppo di soluzioni di Customer Communication Management per le Imprese e per la Pubblica Amministrazione.

Il video tutorial verrà recapitato direttamente sull’indirizzo di posta elettronica (via e-mail), dell’interessato, una volta concluso positivamente il procedimento di richiesta di residenza. Il percorso interattivo guiderà il cittadino sui principali temi: dai servizi alla mobilità, dalla scuola allo sport, dalla cultura alla comunicazione. Infatti, nella e.mail saranno presenti due link: cliccando sul primo, si accederà al video tutorial del Sindaco e si otterranno tutte le informazioni sulla città; cliccando sul secondo si potrà rispondere ad un breve e semplice questionario che aiuterà il Comune a migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino, Federico Pizzarotti, che ha dichiarato: “La digitalizzazione dei servizi è una sfida fondamentale per la Pubblica Amministrazione. Il Comune di Parma si è costantemente impegnato per essere al passo con i tempi e fornire servizi sempre più smart ai cittadini, protagonisti della rivoluzione digitale. Per il Comune di Parma il cittadino è al centro; da qui la necessità di fornire servizi innovativi, alla portata di click ”.