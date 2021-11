Emilia Romagna, balzo delle terze dosi: via anche agli over 60

Da 1.548 dosi somministrate nella settimana che va dal 16 al 23 settembre alle 44.285 del periodo 30 ottobre-5 novembre: è il ritmo delle somministrazioni di terze dosi di vaccino anti-Covid in Emilia-Romagna, che registrano un incremento esponenziale settimana dopo settimana. Il vero balzo, spiega la Regione, si è verificato tra l’8 e il 15 ottobre: 25.176 terze dosi somministrate, diventate 36.321 dal 16 al 22 ottobre, e 54.074 nella settimana 23-29 ottobre. Sono state invece 44.285 nel periodo che va dal 30 ottobre al 5 novembre.

Per quanto riguarda le dosi di richiamo, booster, come da indicazioni della Struttura commissariale nazionale, dopo l'avvio per gli over 80, l’assessorato regionale ha trasmesso ufficialmente alle Aziende sanitarie l’indicazione di procedere per tutti gli over 60, senza distinzioni, oltre ai soggetti con elevata fragilità e agli ospiti e operatori delle Rsa. Contemporaneamente c'è stato il via libera dalla Regione alla terza dose anche per tutto il personale sanitario.

«La somministrazione della terza dose sta procedendo speditamente, e questo è un dato molto positivo - sottolinea Raffaele Donini, assessore regionale alla Salute - La macchina regionale è entrata nel vivo di quest’ulteriore fase, ma siamo pronti ad incrementare ulteriormente il ritmo, a fare ancora meglio e di più. Soprattutto in questo momento è prioritario continuare a sensibilizzare chi ancora non si è vaccinato, perchè magari continua ad avere dubbi e paure nei confronti del vaccino, che invece è lo strumento principale che abbiamo per sconfiggere la pandemia».