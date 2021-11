I primi 50 anni della Mercury: festa e libro

È stato festeggiato questa mattina a Palazzo del Governatore il Cinquantesimo compleanno del G.S.Mercury, storica società calcistica cittadina.

Ospiti della mattinata sono stati il preparatore atletico delle nazionali giovanili di calcio Vincenzo Pincolini e il vicesindaco del Comune di Parma con delega allo Sport Marco Bosi, ex calciatore del sodalizio biancoverde.

La giornata, organizzata da CSI e Coni con il patrocinio del Comune di Parma, si è sviluppata attorno alla presentazione del volume di Alessandro Freschi “G.S.Mercury, cinquant’anni biancoverdi, 1971 - 2021”, nato con l’intento di ripercorrere la storia del gruppo sportivo attraverso immagini e racconti dei protagonisti. La presentazione è stata moderata da Vittorio Rotolo, giornalista della Gazzetta di Parma e al tavolo dei relatori sono intervenute anche le storiche figure del Presidente Stefano Bertolini e del fondatore, e attuale Direttore Generale, Daniele Freschi.

Il momento ha rappresentato un ringraziamento ideale a tutti coloro che hanno dato continuità al progetto del G.S.Mercury ed il contemporaneo omaggio ad alcuni storici personaggi oggi scomparsi che hanno per anni partecipato alla vita della società di strada Cavagnari. All’inizio della mattinata è stato inoltre proiettato un filmato prodotto da Carlo Alberto Cova, storico amico dei colori biancoverdi.

Il G.S. Mercury nasce nel settembre 1971. I fondatori sono pochi (quattro) con molte idee e pochissimo sostegno economico. Si chiamano Daniele Freschi, Luigi Melegari, Bruno Ronchini ed il parroco della nascente San Pellegrino, don Giuseppe Tanzi. Non hanno né un campo, né tantomeno una sede. Utilizzano per radunare i ragazzi del quartiere un garage e, soltanto dopo qualche mese, possono finalmente beneficiare di un piccolo campo da allenamento. La storia della società da quel momento si dipana fra mille avventure, gioie e delusioni: il sodalizio cresce nel quartiere Baganza - Farnese, fra attività polisportive di grande rilievo, come la pallavolo, la famosa “Marcia Rotonda” da settecento iscritti e, ovviamente, il calcio giovanile. Alla fine degli anni Ottanta il Mercury si trova costretto a cercare una sede alternativa a causa di una decisione improvvisa ed inaspettata da parte della Curia. In una corsa contro il tempo, grazie all’impegno dei dirigenti e dell’amministrazione comunale, la sede trova posto al Cavagnari, nello stesso luogo in cui è oggi. Tantissimi bimbi sono passati da lì, tantissime collaborazioni con altre società si sono attivate nel tempo. Oggi il Mercury, sia come impiantistica che come organizzazione è cresciuto parecchio, con importanti innesti sia nel settore tecnico che in quello dirigenziale. Punto di riferimento per la zona, il Gruppo Sportivo festeggia i suoi cinquant’anni con un libro di Alessandro Freschi, ringraziamento ideale a tutti coloro che hanno indossato la casacca biancoverde ed a chi si è speso, nel tempo, per risolvere i problemi che ogni società deve affrontare nel corso della propria vita.

Alessandro Freschi è autore di numerosi volumi a tema sportivo, ha vissuto il Mercury in tutte le sfaccettature, passando dai campi alla scrivania dirigenziale. Collezionista sportivo, ha organizzato decine di mostre a tema sportivo sul Giro d’Italia, le Olimpiadi ed i Mondiali di calcio, un’esposizione sulla storia della pallavolo a Parma e le celebrazioni del Cinquantenario del Mondiale di ciclismo conquistato dal concittadino Vittorio Adorni nel 1968 ad Imola. “Un parmigiano al Parco dei Principi” è stato il suo primo romanzo sportivo sulla storia del G.S. Salvarani. Ha poi prodotto “Pista, strada, arriva la Ignis” (aa.vv.), Monografia su Fausto Coppi (aa.vv., Revue Cyclisme Nostalgia), “Quella Maglia giallo - rossa, storia del G.S. Enicar” (Kriss), “Cercando Carter” (con C.A.Cova, Kriss), “C’era una volta la Salvarani” (con P.Gandolfi, Kriss), “50 anni UNVS Parma 1966 - 2016” (aa.vv., Kriss), “Parma, la pallavolo, la sua storia” (con C.A.Cova, Kriss), “Il Settantesimo, un anno di noi, 1948 - 2018 G.S. Inzani” (con V. Rotolo, Kriss), “Catalogo mostra fotografica Vittorio Adorni” (con P.Gandolfi, Kriss),“G.S. SCIC. Undici anni su due ruote” (Kriss), “Polisportiva Torrile: 30 anni di ciclismo giovanile” (Kriss), “30 volte in Tour” e “45 Giri” (entrambi con S. Sirotti, Kriss). Ha moderato numerose conferenze con personaggi del mondo del mondo sportivo, soprattutto delle due ruote.