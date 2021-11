Il compleanno "all'indietro" di Kampah: così lo ricorda oggi la figlia Irene

Oggi Flavio Campagna, in arte Kampah, avrebbe festeggiato il suo sessantesimo compleanno. Da tempo aveva deciso di compiere gli anni... all'indietro, per battere il tempo e dare spazio a un'anima giovane e libera. Sarebbero stati dunque 21. E così lo ricorda la figlia Irene, nella foto insieme a suo padre e a suo marito Niccolò.

"AMOOREEE!!!" Kampah grida verso di me con i fianchi cinti dall'acqua trasparente del mare sardo, nel punto dove a qualche passo in più si comincia a non toccare.

I pugni alti e le braccia esultanti, Rocky vittorioso di averci lì. Sorride quasi facendomi sentire in imbarazzo per quel sorriso, un sorriso senza ritegno, pieno di una felicità non sempre razionalmente comprensibile. Il viso riflette quell'attimo esatto.

"Amore", gridato a pieni polmoni e usato a tratti ingiustamente alle orecchie di una figlia ormai grande, ormai spessa, anche per le sue scelte.

Ripenso a questo momento sapendo che è solo una parte del tutto, e oggi ancora vedo quegli occhi verdi che brillano da lontano, lo stesso riverbero di luce che trovo nei suoi ritratti.

E... Una dolcezza infinita, Che le donne e gli uomini di oggi hanno imparato a temere.

Penso a lui nel mare e alle sue parole, sulla spiaggia a Venice, mentre mio marito si faceva travolgere dalle onde per la prima volta, come ho fatto anche io molte volte da bambina... "L'incontro dell'Uomo con l'Oceano, non Si scorda".

Hai ragione Pa, non si scorda.

Eri pura emozione, con TE Si era dentro o fuori.

Domani era sempre una possibilità, ieri un capitolo chiuso. (Anche se io so quante persone tenevi segretamente nel tuo cuore).

Io... È stato sempre diverso. Per te ero sempre DENTRO, "no matter what", Al di là di tutto anche della vita e della morte.

Infatti sei dentro me dal 26 Agosto, con il tuo ottimismo, la tua energia, la tua voglia di vivere. Ho anche meno paura di morire. Non te ne sei andato, sei in me e per questo ancora una volta ti ringrazio."

Buon Compleanno Pa, oggi sarebbero stati 21.

Ma non c'è la vita e non c'è la morte.

21 oggi li compiamo noi per te."