Il premio Tommasini assegnato a Mimmo Lucano

Il premio Mario Tommasini sarà assegnato giovedì prossimo a Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace. Una decisione presa tempo fa, prima della vicenda giudiziaria. «Già da oltre due anni la Fondazione aveva pensato a Mimmo Lucano - si legge in una nota -. Poi, le vicende che lo hanno travolto e le restrizioni imposte dall’epidemia hanno reso difficile la realizzazione dell’evento.

La recente sentenza ci ha indotto a insistere con lui affinché accettasse il nostro invito, non solo per dimostrargli la nostra vicinanza e condivisione dei valori che lo hanno distinto ma anche per ringraziarlo. Per noi, Mimmo Lucano rappresenta chi ha tenuto vivo un sogno, vicino per molti aspetti, ai sogni che hanno distinto Mario Tommasini». «L’uno, impegnato nel dare ospitalità, un’alternativa, una possibilità di riscatto a tante persone in fuga dal proprio Paese - si sottolinea nel comunicato della Fondazione -, l’altro in difesa dei più deboli, contro le ingiustizie e le segregazioni, entrambi dando valore alle persone.

Non a caso, sono stati definiti in tempi diversi “realizzatori di sogni”, due persone che hanno dimostrato che una società migliore è possibile. Lucano è un esempio che si colloca nel luogo immaginario dove si uniscono tutti coloro che lottano e hanno lottato per il diritto primario di tutti a una vita dignitosa». r.c.