Appuntamento con Banksy, ma solo per i «nostri» abbonati

Nuovi appuntamenti con l’arte per gli abbonati (cartaceo e online) di Gazzetta di Parma che potranno andare alla scoperta del più misterioso degli artisti del nuovo millennio, Banksy.

Sono in programma, infatti, martedì 16 e martedì 23 novembre, visite guidate gratuite a Palazzo Tarasconi, dove è in corso la mostra “Banksy. Building castles in the sky”, dedicata al writer inglese senza identità. Nessuno lo ha mai visto, nessuno conosce il suo volto (alcuni indizi avrebbero condotto al cantante dei Massive Attack che ha rigorosamente negato). Di lui si sa pochissimo. A parlare sono le sue opere di denuncia, le sue critiche pungenti e ironiche alla società moderna eseguite con la tecnica dello stencil. Opere che poi rivendica sul suo profilo Instagram, l’unico canale di comunicazione ufficiale, una sorta di rivincita verso tutto il mondo dell’arte contemporanea.

Presumibilmente nato a Bristol all’inizio degli anni settanta, è considerato uno dei maggiori esponenti della street art ed è stato inserito nel 2019 da ArtReview al quattordicesimo posto nella classifica delle cento personalità più influenti nel mondo dell’arte. Di lui si sa che si è formato nella scena underground della città inglese, dove ha collaborato con diversi artisti e musicisti e che la sua produzione ha iniziato a invadere, a fine anni Novanta, con graffiti e incursioni varie, numerose città, da Bristol a Londra, a New York, a Gerusalemme fino a Venezia e Napoli.

A Palazzo Tarasconi gli abbonati potranno immergersi in un percorso tematico di oltre cento opere tra cui alcuni dipinti, le più importanti serigrafie e numerosi stencil: da Dismaland print a Love Is In The Air, da Barcode a Monkey Queen, da Girl with Balloon a Mickey Snake. Un viaggio pieno di sorprese nella rivoluzionaria poetica dello street artist, guidati da Luca Bravo, esperto e appassionato collezionista di Banksy, consulente artistico della Fondazione Archivio Antonio Ligabue e art advisor. Le visite per gli abbonati della durata di un’ora si svolgeranno in due turni, alle 15 e alle 16, in entrambe le giornate.

Per partecipare è necessario inviare la richiesta alla mail eventi@gazzettadiparma.it. Nell’email vanno indicati nome e cognome dell’abbonato e di un eventuale accompagnatore. Nell’email occorre inoltre indicare l’orario di preferenza e può partecipare solo chi riceve l’email di conferma, entro il 10 novembre per le visite in programma martedì 16 ed entro il 17 novembre per le visite in programma martedì 23. E’ obbligatorio il Green pass.

s.pr.