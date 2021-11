Il ministro Giorgetti ospite dell'assemblea Upi

Si terrà lunedì 15 novembre all’Auditorium Paganini la settantaseiesima assemblea annuale dell’Unione Parmense degli Industriali, evento che torna in presenza dopo l’edizione 2020 che si è tenuta solo on line per ragioni di contenimento del contagio da Covid.

L’assemblea si pone come occasione importante e partecipata di confronto e riflessione sui temi che riguardano il territorio e il suo sviluppo anche grazie al contributo qualificato di imprenditori, rappresentanti del Governo e delle istituzioni.

Il programma prenderà il via alle 10 (registrazioni partecipanti dalle 9,30) con la parte privata riservata alle aziende associate e volta all’esame dei bilanci consuntivo e preventivo, oltre che all’elezione dei rappresentanti generali di zona, dei revisori dei conti e dei probiviri per il biennio 2021-2022.

Alle 11 (registrazioni partecipanti dalle 10,30) si aprirà la parte pubblica alla presenza in platea, insieme agli imprenditori del territorio, anche dei rappresentanti delle istituzionali locali e regionali, parlamentari ed esponenti del mondo economico e finanziario.

Il compito di aprire questa sezione spetterà alla presidente Annalisa Sassi che nella relazione annuale passerà in rassegna le situazioni che hanno caratterizzato l’economia mondiale, nazionale e locale durante l’anno trascorso dall’ultima assemblea, evidenziando tematiche e criticità legate alla pandemia e ai suoi effetti sul Paese e sul sistema economico e suggerendo le linee da percorrere per tornare a ridare slancio alla crescita.

Dopo l’intervento della presidente Sassi, verrà dato spazio al dialogo tra il direttore del Sole 24 Ore e Radio 24 Fabio Tamburini e il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti sui temi strategici che riguardano il Paese e il suo tessuto industriale, in questo momento cruciale per il futuro dell’economia italiana, tra vecchi problemi e nuove opportunità.

Concluderà i lavori dell’assemblea il presidente di Confindustria Emilia-Romagna Pietro Ferrari.

