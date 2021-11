Incidente di motocross nel Mantovano: ferito un 47enne parmense

Un parmense di 47 anni è rimasto ferito in seguito ad un incidente di motocross avvenuto ieri pomeriggio nel Mantovano. Teatro del sinistro il campo da cross che si trova tra Marcaria e Cividale.

L’uomo era in sella ad una Yamaha 250 quando, per cause che sono tuttora in fase di accertamento, è caduto rovinosamente a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Marcaria e l’elisoccorso di Brescia. Il 47enne è stato trasportato all’ospedale in condizioni serie che, fortunatamente, sono poi migliorate nel corso della serata.