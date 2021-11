Assemblea Anci: i big della politica si confrontano a Parma. E torna Mattarella

Per tre giorni Parma sarà la capitale della politica italiana. Alle Fiere, da questo pomeriggio, si ritroveranno infatti tutti i massimi rappresentanti dello Stato, sia a livello nazionale che locale.

Parma ospita infatti la 38esima assemblea nazionale dell'Anci, l'associazione nazionale dei comuni d'Italia, e l'occasione sarà importante anche perché, cuore del summit, sarà il futuro Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza.

I lavori dell'assemblea plenaria si apriranno alle ore 17 alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e, in platea, della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Sul palco, assieme al presidente della Repubblica, interverranno il presidente del consiglio nazionale di Anci Enzo Bianco, il presidente nazionale di Anci Antonio Decaro e, in rappresentanza delle realtà del territorio emiliano romagnolo, il presidente Anci Emilia-Romagna Luca Vecchi, il presidente della regione Stefano Bonaccini ed il sindaco Federico Pizzarotti.

Giovedì il premier Draghi

Il primo atto dell'assemblea Anci di questo pomeriggio sarà seguito da una lunga serie di incontri fra domani e giovedì. Ospiti delle Fiere di Parma, assieme ad oltre 2000 fra sindaci e presidente di provincia, ben undici ministri, un sottosegretario e, nella giornata conclusiva, il presidente del consiglio Mario Draghi con il presidente della Camera Roberto Fico.

Gli altri rappresentanti del governo presenti a Parma saranno, domani mattina, Dario Franceschini, ministro della cultura, Massimo Garavaglia, ministro del turismo, Mara Carfagna, ministra per il sud e la coesione territoriale, Luciana Lamorgese, ministra dell'interno, e, nel pomeriggio, il ministro alle Infrastrutture Enrico Giovannini e la ministra per gli affari regionali Mariastella Gelmini oltre al sottosegretario al ministero della transizione ecologica Vannia Gava. Giovedì invece spazio, fra i relatori, a Patrizio Bianchi, ministro dell'istruzione, Elena Bonetti, ministra alle pari opportunità e famiglia, Renato Brunetta, ministro per la pubblica amministrazione, Andrea Orlando, ministro del lavoro e politiche sociali, e Roberto Speranza, responsabile del dicastero della salute.

Oltre 2.000 sindaci

Fra i sindaci che interverranno all'assise plenaria tutti i primi cittadini della principali realtà italiane compresi i neo eletti dell'ultima tornata amministrativa di poche settimane fa come i sindaci di Milano, Giuseppe Sala, Roma, Roberto Gualtieri, Bologna, Matteo Lepore e Torino, Stefano Lo Russo.

Rinasce l'Italia

«Il titolo dell'assise di quest'anno è “Rinasce l'Italia” - ha spiegato il sindaco di Parma Federico Pizzarotti - un imperativo che ci deve spingere ad agire in sintonia con il governo. Abbiamo il dovere di tornare a crescere nelle città e nel Paese ridando certezze e sicurezza agli italiani attraverso il nuovo strumento del Pnrr».

Gli eventi collaterali

Oltre all'assise principale al Palacassa con le massime cariche dello Stato, previsti anche una lunga serie di eventi collaterali (sono oltre 40) in otto sale approntate negli altri padiglioni del quartiere fieristico.

Il primo di questa mattina, dedicato al futuro della Polizia locale, vedrà fra i relatori il coordinatore provinciale di Anci Fabio Fecci, il prefetto e ancora il sindaco di Parma.