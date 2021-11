Il M5S Parma si muove in vista del voto: incontro con alcuni partiti e comitati. Ma senza Effetto Parma

Si è svolto domenica a Parma all'Hotel Parma congressi il primo incontro conoscitivo organizzato dal MoVimento 5 Stelle e altre realtà politiche e civiche del territorio.

All'ordine del giorno c'erano diversi temi programmatici e operativi di particolare interesse per l'intero ambito provinciale in vista delle prossime elezioni amministrative, ma il dibattito è stato proficuo anche su molti temi di carattere nazionale.

All'evento hanno preso parte i due facilitatori regionali Gabriele Lanzi ed Elena Mazzoni e i portavoce parlamentari Davide Zanichelli, Stefania Ascari, Maria Laura Mantovani. Folta è stata la partecipazione all'evento e nutrita quella di altre forze politiche e di realtà civiche e di interesse del territorio. Tra questi, il Partito Democratico intervenuto con Lavagetto e Canova, Sinistra storica Parma (Roberti), Possibile (Bertogalli); Parma Protagonista (Massari); Comitato No Cargo (Torreggiani); Comitato Tardini/Cittadella (Curzio); Osservatorio Stadio Parma (Locatelli); Europa Verde (Palacio).

"È stato un incontro molto proficuo" affermano i portavoce pentastellati. "Ogni forza politica e ogni comitato ha esposto la propria visione e la propria prospettiva futura sulla città e sulle decisioni più rilevanti di interesse locale. E quando si parla di temi e di progetti il MoVimento 5 Stelle non può che essere aperto al dialogo portando avanti la propria visione all'insegna della sostenibilità, della legalità e dell'inclusione sociale. Confidiamo che a questo primo incontro conoscitivo possano a stretto giro farne seguito degli altri e che alla fine possa giungersi a una sintesi che incarni tutte le anime e rappresenti un punto di svolta e rilancio per Parma".

