Lamorgese: "I vaccinati hanno diritto a spazi sicuri"

«C'è l’esigenza di tanta parte dei cittadini, che hanno fatto la vaccinazione, osservano le regole e hanno diritto ad avere spazi di vita sicuri». Lo ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese sulla direttiva in arrivo sulle manifestazioni. «Si parlerà del bilanciamento dei diritti: il diritto alla manifestazione, ma anche il diritto al lavoro, allo studio, alla salute. E allora noi non dobbiamo dimenticare che siamo in un periodo di pandemia e rischiamo che ci sia un aumento dei contagi e dobbiamo stare attenti, al di là di quelle che sono queste manifestazioni no pass che ogni sabato vediamo», ha detto a Parma.

