Oggi attesi alle Fiere ben sei ministri. Domani tocca a Draghi

IL PROGRAMMA

Dopo l'avvio dei lavori di ieri alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi l'assemblea nazionale di Anci alle Fiere di Parma entra nel vivo con una serie di incontri tematici che vedranno protagonisti ben sei ministri del governo Draghi.

I lavori della sessione plenaria al PalaVerdi si aprono alle ore 9,00 con al centro uno dei temi più importanti del Pnrr, ovvero «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo». L'argomento terrà banco per tutta la mattina con tre tavole rotonde a cui si avvicenderanno il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, la ministra dell'interno Luciana Lamorgese e il ministro del turismo Massimo Garavaglia. Con loro ci saranno, fra gli altri, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, i primi cittadini di Firenze, Dario Nardella, Napoli, Gaetano Manfredi, Bergamo, Giorgio Gori, Bologna, Matteo Lepore, Pesaro, Matteo Ricci, Mantova, Mattia Palazzi, ed anche Vittorio Sgarbi, sindaco del piccolo comune viterbese di Sutri.

Ultimo appuntamento della mattina, fissato alle 12,30, la tavola rotonda moderata dal direttore del Tg La7 Enrico Mentana con i sindaci di Milano e Roma Beppe Sala e Roberto Gualtieri che si confronteranno con due loro predecessori, ovvero Gabriele Albertini e Walter Veltroni.

Il pomeriggio alla 38ª assemblea nazionale Anci si dividerà invece fra «Rivoluzione verde e transizione ecologica» e «Infrastrutture per una mobilità sostenibile». Sul primo tema spazio al ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta con anche i sindaci di Arezzo, Alessandro Ghinelli, Lecce, Carlo Maria Salvemini, Genova, Marco Bucci, Torino, Stefano Lo Russo, Palermo, Leoluca Orlando, e Cagliari, Paolo Truzzu; sul secondo invece interverranno il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini e la ministra per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini con, fra gli altri, i sindaci di Arezzo, Michele Conti, Belluno, Jacopo Massaro, Treviso, Mario Conte) e Brescia, Emilio Del Bono.

Per tutto il corso della giornata poi proseguiranno gli incontri a latere. Ben 30 gli appuntamenti in programma che si snoderanno nelle otto sale approntate negli altri padiglioni delle Fiere di Parma dove si parlerà di personale, sostenibilità, mobilità elettrica, ricezione alberghiera e montagna. A questi incontri saranno presenti anche l'ex ministro e consulente del ministero del lavoro Cesare Damiano, l'assessora alla mobilità del comune di Parma Tiziana Benassi, il direttore generale del comune di Parma Marco Giorgi, Giuseppe Delsante vicepresidente della provincia di Parma e il sindaco di Bedonia Gianpaolo Serpagli.

Domani invece, per la sessione finale, attesi altri sei ministri, il premier Mario Draghi ed il presidente della Camera Fico.