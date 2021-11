Record da Christie's per i bracciali di Maria Antonietta (offerti dagli eredi della famiglia Borbone-Parma)

Asta record per due bracciali in diamanti appartenuti alla regina Maria Antonietta. Sono stati venduti da Christiès a Ginevra nell’abito di 'Magnificent Jewels': erano stimati tra i 2 e 4 milioni, invece hanno più che raddoppiato arrivando ad una cifra record di 8 milioni e 200 mila dollari. «Mi aspetto i fuochi d’artificio», aveva detto Max Fawcett, capo del dipartimento gioielli di Christiès a Ginevra. E in effetti non si è sbagliato.

I braccialetti, per un totale di 112 diamanti, erano stati offerti dagli eredi della famiglia Borbone-Parma, una dinastia discendente dal Re Sole centrale nella storia europea grazie ai legami familiari tra Francia, Austria, Spagna e Italia. Fu la stessa Maria Antonietta a salvare i gioielli nascondendoli in una cassa di legno alla vigilia del processo dei rivoluzionari di Robespierre. Secondo gli scritti della sua dama di compagnia, Madame Campan, nei giorni successivi i gioielli furono inviati a Bruxelles, dove regnava la sorella della sovrana, l’arciduchessa Maria-Cristina e dove viveva il conte Florimond Mercy-Argenteau, ex ambasciatore d’Austria a Parigi e uno dei pochi uomini di fiducia della regina, che prese in consegna i monili e li inviò a Vienna. Raffigurati in un ritratto del 1785 oggi al museo di Stoccolma, i braccialetti sono probabilmente quelli citati da Maria Teresa d’Austria in una lettera alla figlia del 2 settembre 1776: «Sento da Parigi che hai appena fatto un acquisto di braccialetti da 250 mila lire e in questo modo hai sconvolto le tue finanze».

