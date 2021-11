Droga tra Parma e Casalbaroncolo: sequestrati 3 etti di hashish

Sono stati impegnati fino a tarda sera i Carabinieri di Parma che ieri hanno effettuato, in diverse zone della città e periferia, controlli a tappeto: un’arresto e sequestro di oltre 3 etti di droga. Nello specifico, l’attività, ha interessato le zone limitrofe alla stazione ferroviaria, dove sono state effettuate alcune verifiche su cittadini stranieri. Gli accertamenti hanno consentito di fermare ed arrestare un 39enne di origine egiziana domiciliato in provincia di Reggio Emilia che avrebbe dovuto scontare la pena di oltre 2 anni per maltrattamenti contro familiari o conviventi avvenuti in provincia di Milano nel 2015. E’ stata anche accertata la posizione irregolare in Italia di un 31enne nigeriano che non ha ottemperato al decreto di espulsione. Grazie alla collaborazione dell’unità cinofila, i controlli si sono conclusi con il ritrovamento di oltre 3 etti di hashish, di cui pochi grammi suddivisi già in dosi ed il rimanente in panetti, sequestrati a carico di ignoti in Piazzale Boito ed in località Casalbaroncolo

