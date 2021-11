«Addio, Miroslawa. Ora sono me stessa»

Non proprio Carlo, ma Carl. È come un cerchio che si chiude, con una «o» in meno. La sua vita 35 anni fa subì la svolta fatale con Carlo Mazza, freddato sulla propria auto con due colpi di pistola la notte del 9 febbraio 1986. Lei, ritenuta la mandante dell'omicidio dopo sei processi, fu condannata a 21 anni e mezzo. Dopo otto anni di latitanza, ne ha scontati 13 nel carcere della Giudecca. Uscita nel 2013, nel 2014 ha incontrato Carl. «In realtà Carl Gustav, come il principe svedese» sorride Katharina a Franca Leosini, nell'ultima puntata di «Che fine ha fatto Babe Jane» su Raitre. Katharina ha trovato il suo principe azzurro. E non è un caso che il cognome si guardi bene dal rivelarlo. Lo Shilling's di Modena non esiste più e anche colei che lo rese tragicamente famoso (dopo averlo fatto luccicare di bellezza) ha una gran voglia di voltare pagina.

Scordatevi quindi quel Miroslava: era solo un secondo nome. «Il mio cognome? - sorride l'intervistata, mettendosi nei panni degli italiani - È una specie di scioglilingua». Resterà nei faldoni processuali, negli articoli dei giornalisti più pignoli. La inseguirà dal mondo del virtuale che nulla dimentica. «Sarebbe giusto fare un po' di pulizia su internet» dice (rimane lei la Katharina per eccellenza su Google). Ancora bella, elegante in un blazer blu aperto su su una camicia dello stesso colore, le scarpe dal tacco alto sulle quali ogni tanto indugia la telecamera: la fu Miroslawa ora appare serena.

Vende vini italiani di nicchia a Vienna, la città dove venne arrestata nel 2000 («Tradita da un divano nero pagato con la carta di credito e fatto portare a domicilio»). Il suo rimpianto? «Non avere subito detto la verità al rientro». Raccontò infatti che il marito Witold - che nel 2001 avrebbe poi confessato di aver ucciso Mazza per gelosia, smentendo qualsiasi piano per incassare l'assicurazione da un miliardo stipulata dal rivale in favore di Katharina - era in Germania con lei la sera dell'omicidio.

Il desiderio? «Avere ancora a lungo i miei genitori e poter donare loro felicità». Recuperare gli anni pe. Anche con la latitanza. «Dorata» ammette lei stessa, ricordando un altro uomo della sua vita: Leo Salvioli, che chissà quanti chilometri ha macinato per andarla a trovare a Praga e a Vienna. «Assomigliava a Mickey Rourke» dice. Lui non c'era, quando lei uscì dal carcere. E lei, se fosse stato possibile, avrebbe voluto ci fosse Carlo. Ha trovato Carl, un anno dopo. E con lui la ragazzina che era, cresciuta troppo in fretta. «Vivo un amore adolescenziale e sono me stessa - dice -. Quando ci siamo salutati perché lui doveva andare per lavoro a Colonia e io venire qui a Roma: entrambi avevamo le lacrimucce».