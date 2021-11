Cadavere sui binari: traffico dei treni sospeso in direzione Bologna e rallentato in direzione Milano

Sono in corso gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria per il ritrovamento di una persona deceduta sui binari nei pressi della stazione di Parma. La drammatica scoperta è stata fatta questa mattina poco prima delle 9.

Il primo treno ad essere fermato in stazione è stato il FA 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:27) dalle 8:55,

Il traffico è rallentato in direzione Milano ed è ancora sospeso in direzione Bologna.

I ritardi hanno raggiunto anche gli 80 minuti. Treni direttamente coinvolti:



• FA 8810 Bari Centrale (5:30) - Milano Centrale (12:54)

• FA 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54)

• FA 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (9:54)

• FA 8807 Milano Centrale (11:05) - Taranto (19:46)

• IC 35382 Terni (5:05) - Milano Centrale (12:25)

• IC 1545 Milano Centrale (10:00) - Lecce (22:01)

• RV 2462 Rimini (5:20) - Milano Centrale (10:45)

• RV 3904 Ancona (5:35) - Piacenza (10:13)

• RV 3906 Ancona (6:35) - Piacenza (11:10)

• RV 3908 Ancona (7:45) - Piacenza (12:10)

• RV 2499 Milano Centrale (9:20) - Rimini (13:59)

• RV 3915 Piacenza (9:49) - Ancona (14:50)

• RV 2466 Bologna Centrale (9:50) - Milano Centrale (12:45)

• RV 3917 Piacenza (10:49) - Ancona (15:16)

• R 17409 Parma (9:58) - Bologna Centrale (11:10)



Treni parzialmente cancellati:



• R 17410 Bologna Centrale (8:50) - Parma (10:01): limitato a Modena (9:22)

• R 17413 Parma (11:58) - Bologna Centrale (13:10): origine da Modena (12:38)



Treno cancellato:



• R 17412 Bologna Centrale (10:50) - Parma (12:01)

Foto d'archivio.