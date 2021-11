La  Piazza off-limits per i cortei

In piazza Garibaldi non si potrà più sfilare in corteo e neppure organizzare comizi e sit-in fino alla fine dell'anno. Appena spenti i riflettori sulla tre giorni dell'Anci alle Fiere, si è riunito subito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Antonio Garufi con i vertici delle forze dell'ordine, l'assessore alla Sicurezza Cristiano Casa e il vicepresidente della Provincia Giuseppe Delsante. Sul tavolo la valutazione di ciò che è successo in questi mesi quando le manifestazioni «no green pass» si sono succedute continuamente in tutta Italia e anche a Parma.

Le direttive

«Recependo le direttive del ministro dell'Interno - spiega il prefetto Garufi - abbiamo valutato che il diritto a manifestare è sacrosanto. Ma allo stesso tempo è inconcepibile che si possa pensare che si tratti di un diritto incomprimibile e che non vada contemperato con altre priorità che in questa fase sono riconducibili alla salute pubblica e alla vita delle persone». A Parma queste manifestazioni, come lo stesso prefetto ha convenuto, non hanno creato problemi sul piano dell'ordine pubblico ma hanno visto sempre una partecipazione nell'ordine dalle tre alle cinquecento persone. «E tutto questo - aggiunge - inquieta sul piano della propagazione del contagio».

La Piazza, un crocevia

Siccome, inoltre, «il crocevia di queste manifestazioni è sempre piazza Garibaldi, abbiamo considerato l'esigenza di interdirla alle manifestazioni pubbliche, sia dinamiche che statiche, per tutta la durata dello stato d'emergenza che, al momento, sarà in vigore fino al 31 dicembre». La direttiva del prefetto come autorità provinciale di pubblica sicurezza vedrà poi il questore disciplinare le varie manifestazioni.

Si cambia

Insomma, si cambia come dimostra la «Pedalata per una città sostenibile» che doveva concludersi stamattina alle 11 in piazza Garibaldi e sarà, invece, deviata in piazza della Pace. «Questo è un punto fermo - sottolinea ancora il prefetto -: in piazza Garibaldi non si potranno fare manifestazioni. Auspichiamo poi che quelle che ci saranno da altre parti possano svolgersi in forma statica perché così sarà più agevole il distanziamento». Nessun intento punitivo, comunque. Semmai grande attenzione alla salute.

Piazzale Picelli

Nei giorni scorsi i commercianti di piazzale Picelli hanno scritto una lettera a tutte le autorità per sensibilizzarle sul fatto che, da parecchi sabati, le manifestazioni dei no green pass si concludono proprio in quel punto dell'Oltretorrente, penalizzando il commercio nel pomeriggio lavorativamente più importante della settimana. Il prefetto Garufi ha ricordato che «questa lettera, molto garbata, verrà tenuta in considerazione nel momento in cui la questura concorderà le modalità con gli organizzatori delle manifestazioni, prevedendo magari anche una rotazione tra i vari luoghi. Il questore valuterà anche, caso per caso, se disporre la forma statica o il corteo. Bisogna, inoltre, sapere che, perché le manifestazioni non siano illegali, vanno concordate almeno tre giorni prima con l'autorità di polizia».

Obbligo di mascherina

Il prefetto di Parma ha ricordato, infine, che anche nei cortei «devono essere osservate le disposizioni anti-contagio, come il divieto di assembramento, l'obbligo di distanziamento e quello di indossare la mascherina».