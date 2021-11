Vicini "detective": così un insospettabile operaio 20enne finisce in manette per spaccio

A fornire alla polizia gli elementi utili a far partire l'indagine sono stati gli inquilini del palazzo: impossibile non sentire nelle ore serali l’odore tipico delle “canne” e soprattutto non notare un anomalo via vai di persone dall'abitazione del ventenne.

Ieri M.F., un insospettabile giovane operaio parmigiano., è stato arrestato in flagranza: all'interno del suo appartamento gli agenti hanno trovato 1,5 kg di hashish, oltre ad alcune dosi di cocaina e marjuana e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Quando i poliziotti hanno bussato alla sua porta il giovane ha cercato di scappare, aggredendo gli agenti per trovare una via di fuga.

Superata la resistenza del giovane, gli agenti sono entrati ed hanno proceduto alla perquisizione.

M.F., ha consegnato alcuni grammi di cocaina (4,00) e marijuana (3,00), riferendo che erano per uso personale; ma ai poliziotti non è bastato e hanno continuato la ricerca: all’interno del cassonetto tapparella di una delle finestre hanno trovato 15 panetti di hashish per un peso complessivo di 1540 gr. ed una somma in denaro contante, per un ammontare di 1.950,00 €.

Il 20enne ha ammesso che erano di sua proprietà, sollevando da ogni responsabilità un altro ragazzo che abita nello stesso appartamento. Dopo l'arresto, è stato disposta la misura domiciliare presso l’abitazione dei genitori, in attesa dell’udienza di convalida davanti al GIP, che ha dacico per gli arresti domiciliari.