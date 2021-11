Ancora una mattina da incubo sulle strade: coda di 8km in Autosole e traffico in tilt in città

Mattina da incubo per chi questa mattina si è dovuto mettere in auto. La forte pioggia che da ieri sera cade sulla nostra provincia ha indotto in tanti a prendere il proprio veicolo a quattro ruote e questo sta provocando un intasamento del traffico in città, traffico che è andato in tilt dalle prime ore del mattino su tutte le arterie principali provocando lunghe code. Non vanno meglio le cose in autostrada: sull'Autostrada del Sole A1 infatti il solito cantiere sta provocando 8 km di coda in direzione Sud (verso Bologna) fra i caselli di Fidenza e Parma. Si raccomanda la massima prudenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA code

autostrada

traffico