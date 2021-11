«Nuovi custodi per il Parco Ducale». Saranno scelti con un bando

Il Parco Ducale avrà «nuovi custodi» che si dovranno occupare di pulire i viali e i bagni pubblici, di tagliare l'erba, di svuotare i cestini dei rifiuti e di pulire l'acqua del laghetto.

Ma anche di controllare le cattive frequentazioni per «segnalare alle forze dell'ordine in tempo reale, eventuali situazioni critiche come azioni incivili, molestie, scorribande, attività di spaccio», si legge nella mozione presentata da Stefano Fornari (Effetto Parma) e approvata dal consiglio all'unanimità, con 26 sì. I custodi saranno scelti con un bando. «Pensiamo - aggiunge Fornari - che si possa estendere questo modello di manutenzione e custodia anche alla Cittadella».