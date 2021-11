L'Autosole chiude per lavori la notte fra venerdì 19 e sabato 20 tra il raccordo A15 e Parma in direzione Sud

Per lavori di Autostrade per l'Italia, comportanti le temporanee chiusure notturne dell'Autostrada Milano-Napoli Al in direzione Bologna tra l'Interconnessione Al /A15 e Parma A1, si rendono conseguentemente necessarie le temporanee chiusure notturne al traffico del ramo da La Spezia per Bologna all'Interconnessione dell'Autostrada della Cisa A15 con l'Autostrada Milano-Napoli Al durante i periodi sottoindicati:

• dalle ore 24:00 di Venerdì 19 Novembre 2021 alle ore 05:00 di Sabato 20 Novembre 2021; • dalle ore 21:00 di Lunedì 22 Novembre 2021 alle ore 05:00 di Martedì 23 Novembre 2021.

L'itinerario alternativo previsto sarà il seguente: si consiglia ai veicoli provenienti da La Spezia e diretti verso Bologna di uscire al casello di Parma Ovest A 15, seguire le indicazioni per Parma-Fidenza, percorrere la S.S. 9 "Via Emilia" ed immettersi nella S.S. 9var in direzione Parma, per rientrare in autostrada alla stazione di Parma Al;

I veicoli che percorrono l'Autostrada Milano-Napoli A1 provenienti da Milano e diretti a Bologna saranno obbligati ad imboccare l'Autostrada Parma-La Spezia A 15 in direzione La Spezia e potranno uscire al casello di Parma Ovest A15, seguire le indicazioni per Parma-Fidenza, percorrere la S.S. 9 "Via Emilia" ed immettersi nella S.S. 9var in direzione Parma, per rientrare in autostrada alla stazione di Parma A 1.

Si precisa che in caso di condizioni meteorologiche avverse, tali da ostacolare l'attività programmata dalle ore 21:00 di Lunedì 22 Novembre 2021 alle ore 05:00 di Martedì 23 Novembre 2021, la temporanea chiusura al traffico del ramo per Bologna dell'Interconnessione dell'Autostrada della Cisa (A 15) con l'Autostrada Milano - Napoli (Al) verrà posticipata, nella medesima fascia oraria, alla notte successiva tra Martedì 23 Novembre 2021 e Mercoledì 24 Novembre 2021.