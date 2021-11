Oscar della pubblicità alla Barilla con "Carebonara" - Video

Barilla, con il cortometraggio «Carebonara», vince l’Adci Awards 2021, riconoscimento italiano per la creatività e la qualità nella comunicazione pubblicitaria.

Il premio, conosciuto come Oscar italiano della pubblicità, è organizzato dall’Art Directors Club Italiano, Associazione che da 35 anni riunisce i pubblicitari, creativi, designer, registi, e comunicatori accreditati come i migliori del Paese. Il cortometraggio d’autore di Barilla, vincitore quest’anno del Grand Prix (premio per la campagna dell’anno), è stato realizzato in occasione del Carbonara Day, evento che ripercorre - informa una nota - la leggenda della nascita della pasta. Nel cast l’attore Claudio Santamaria. Barilla ha anche vinto il riconoscimento dei creativi italiani come «Cliente dell’Anno». Tra gli Ori di categoria figurano marchi come Campari con il progetto «Fellini Forward» presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia e New York, Voiello con «La Scaramantica», Ferrero col progetto «Ti Amo Italia» di Nutella, Juventus con la campagna contro il razzismo, «Numbers vs Numbers», ma anche Plasmon, Unieuro. I lavori sono passati al vaglio di una giuria di 120 esperti dell’Art Directors Club Italiano che hanno votato ed eletto la campagna dell’anno, ovvero il «Grand Prix Adci Awards», quella no-profit e i premi riservate alle varie discipline della comunicazione: dalla radio, alla tv, digital, stampa fino alle Pr. Oltre mille i progetti in gara.